La scorsa stagione la scena competitiva di Fifa era stata dominata dall'inglese Donovan Hunt, in arte Tekkz, ma a rubare tutti i riflettori quest'anno è un ragazzo di soli 14 anni: Anders Vejrgang. Il giovane pro player dell'RB Lipsia si è conquistato a pieno titolo il soprannome di 'Invincibile': ha vinto 360 partite consecutive di Weekend League su Fifa 21 Ultimate Team, 12 settimane consecutive senza perdere una partita. Protagonista sui campi virtuali e su Twitch, dove il successo ha fatto crescere sempre più il seguito sul canale di Vejrgang, che nel suo undici mixa campioni di oggi come Mbappé a leggende come Maldini e Ronaldo il Fenomeno.