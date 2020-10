Joachim Andersen, difensore che il Fulham ha acquistato dal Lione, parla in conferenza stampa del suo approdo in Premier League, col danese ex Samp che era stato cercato anche dal Torino: "Non ero felice, volevo giocare di più. Negli ultimi giorni di mercato ho parlato con i dirigenti e ho fatto capire che volevo andare via in prestito. Accettare il Fulham è stato facile, anche se avevo parlato con diversi club di Serie A. Parker e il Fulham mi hanno convinto di più: giocano un buon calcio e amano impostare dalle retrovie. Uno stile che mi si addice. Garcia? Non mi ha dato molte opportunità, ora voglio giocare il più possibile per tornare in Francia più forte. Non aveva senso per il Lione lasciare in panchina un calciatore pagato così tanto. È stata una situazione frustrante, ma ho rispettato la sua decisione. Avrei voluto scendere in campo in Champions, in quelle partite storiche. Ora ho la possibilità di giocare 30 partite in Premier e dimostrare il mio valore".