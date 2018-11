#Andersen ancora blucerchiato! Ecco le parole esclusive del difensore danese, che ha esteso il suo contratto con la #Sampdoria fino al 2022. pic.twitter.com/V1xZC4DkV1 — U.C. Sampdoria (@sampdoria) 8 novembre 2018

. Aumento dell'ingaggio e rinnovo anche ufficiale per il difensore danese che sta vivendo una stagione da assoluta rivelazione: laha annunciato la sua firma sul, Andersen vede il suo stipendio al rialzo e questa mossa del presidente Ferrero nasce dalle. Dalla Premier League si sono mossi due club, ma la vera sfida per assicurarsi Andersen è in Italia., vuole fortemente Andersen per giugno, Ausilio si è attivato personalmente per riuscire nel blitz dallo stesso club da cui i nerazzurri hanno prelevato Milan Skriniar., pronta a un'offerta da 25 milioni lasciando Andersen ancora alla Samp anche per un'altra stagione. Condizioni che non soddisfano ancora Ferrero, fino a oggi i blucerchiati pretendevano 35 milioni di base per Andersen e col rinnovo il prezzo potrà salire.e sarà così la Sampdoria a fare il prezzo. Inter e Juve sono avvisate, intanto la Samp blinda Andersen fino al 2022...