Comprare un esubero., attaccante brasiliano acquisito dalma già prossimo a essere spedito altrove senza nemmeno passare dal via. Invece noi dila comprendiamo benissimo.E quanto avessimo le idee chiare su questo affare lo scrivemmo nell'immediato.meglio nota come Real Massamá, e decideva di lasciarlo lì fino al termine della stagione. Dicemmo che su quell'affare, per il quale le fonti di stampa parlarono di, ci fosse il timbro diIl fondatore di Gestifute ha infatti da tempo un rapporto molto stretto col piccolo club portoghese di Queluz. Inoltre, nei mesi antecedenti questo strano affare di mercato, il super-agente portoghese si era avvicinato al Napoli ().che da poco aveva smesso di essere rappresentato da Alessandro Moggi per passare proprio sotto le cure della Gestifute di Mendes. Che grazie al rinnovo, avrebbe incassato una commissione da 3 milioni di euro.altrimenti inspiegabile in termini tecnici. Inspiegabile perchélo scorso marzo. E perché anche in Portogallo sono rimasti sbalorditi dal fatto chedella Segunda Liga. Che fra l'altro è un campionato il cui livello tecnico è da Serie D italiana, oltre a avere una fama parecchio compromessa causa ripetuti episodi di match fixing.Ma a offrire ulteriori indicazioni su un'acquisizione così strana ha provveduto un comunicato emesso in quei giorni dalnonché portatore di una storia molto particolare. Il testo pubblicato sul sito ufficiale del club in data 20 gennaio 2018 ( LEGGI QUI ), poneva al tempo stesso un elemento di chiarificazione e uno di ambiguità sull'affare.: non un'acquisizione già avvenuta, ma piuttosto un'opzione (dirêito de preferencia) da esercitarsi entro la fine della stagione 2017/18.che il testo usava per descrivere il vincolo fra Vinícius e il Real Massamá.Il comunicato diceva che l'attaccanteal Real Sport Clube. Una formula che si può tradurre con “si trova ceduto”, e che dava l'idea si trattasse di un prestito anziché di una cessione definitiva.Ma come mai si è innescato un giro così contorto? E soprattutto, che tipo di club è questo Grêmio Anapolis? La risposta al secondo interrogativo permette di risolverli entrambi.Formalmente ile in origine aveva una diversa denominazione perché radicata in un'altra municipalità: Grêmio Esportivo Inhumense. Nel 2005 arriva la delocalizzazione a Anapolis per volere di un agente di calciatori portoghese:). Costui è titolare dell'agenzia di gestione delle carriere, fondata nel 1998 con sede a Matosinhos, cittadina della cintura metropolitana di Porto ( QUI ).. E i calciatori brasiliani smistati da Teixeira in Portogallo sono proprio tanti. Un vecchio articolo pubblicato dal sito web Mondo Lusiada riferiva che soltanto nell'anno 2007 fossero 17 ( L'ELENCO ). Un altro articolo, datato 2013 e pubblicato dal quotidiano Record, riferisce di almeno 160 calciatori trasferiti dal club goiano verso il Portogallo ()., per fare in modo che il calciatore venga valorizzato e poi messo sul mercato. Con beneficio del piccolo club brasiliano, c'è da supporre. Esattamente come nel caso di Vinícius. E i club portoghesi si prestano più o meno tutti al gioco. Lo fa l'Estoril Praia ( LEGGI QUI ), club controllato da(brasiliano, deceduto lo scorso 25 maggio) è stato il pentito le cui rivelazioni hanno portato all'esplosione dello scandalo Fifa nel 2015. Lo fa un club della massima taglia come il Porto ( LEGGI QUI ). Lo fa il, squadra della B portoghese che ha sede nella stessa città di Promosport, Matosinhos ( QUI Ma le relazioni d'affari tra i capi dinon si fermano qui. Anche quando c'è da giocare sul terreno delle, i due s'intendono che è una meraviglia.di euro fruttò scandalosi guadagni ai due ( QUI ). Teixeira era proprietario del 20% di diritti economici sul calciatore, acquisiti a saldo di un credito da poco più di 30 mila euro verso il club pacense, ciò che gli permise d'incassare 1,4 milioni di euro.Quanto al Paços de Ferreira, sui 7 milioni di euro della transazione ha incassato soltanto 2,8 milioni di euro, il 40%. Il restante 60% di mancati proventi, cioè 4,2 milioni di euro, era stato alienato ai due agenti per la bellezza di 66 mila euro, spicciolo più spicciolo meno.. Per la cronaca, Diogo Jota non ha mai giocato per l'Atletico Madrid. I Colchoneros lo hanno immediatamente spedito in prestito al Porto nell'estate del 2016, e poi al Wolverhampton che lo ha acquisito in via definitiva. La caratteristica comune fra Porto e Wolves è quella di avere in panchina, al momento dell'arrivo di Diogo Jota,nella sua storia di agente.Altro affare che ha accomunatoMendes è l'agente del calciatore, Teixeira ne deteneva il 10% dei diritti economici ( QUI ).Nelle scorse ore si è parlato di un trasferimento dell'attaccante allo Sporting Portugal, club appena rientrato nella sfera d'influenza mendesiana nonché allenato da un tecnico molto amico di Gestifute, José Peseiro. Ma comunque vada a finire, rimane da chiarire come mai il Napoli abbia deciso di acquisire un esubero.P.S. Merita ricordare che l'anno scorso Vinícius fece un esordio col botto in Segunda Liga portoghese. Alla prima di campionato il Real Massamá vinse 4-1 e l'attaccante brasiliano si presentò al pubblico portoghese con una tripletta. Avversario? Il Leixões, squadra concittadina di Teixeira (). Ma è solo una coincidenza, ci mancherebbe altro.