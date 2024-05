I giovani valorizzati e il contratto, le difficoltà superate a Roma e lo stile: tutti i pro e i contro di Fonseca al Milan

(in vista della stagione 2024/25). Il club rossonero conosce perfettamente che la scelta dell’allenatore è una decisione da prendere con cura e attenzione. L’obiettivo della società rossonera è assicurarsi che le ambizioni di successo della proprietà vengano rese realtà dal futuro tecnico e dalla rosa che scenderà in campo. Nelle idee di Gerry Cardinale, patron rossonero e numero uno di RedBird.Ma, soprattutto, deve tornare a vincere in Italia. Dopo che la pista Lopteegui è naufragata sotto l’ondata da parte del tifo meneghino, ecco che

MILAN, LOPETEGUI IN STAND-BY: OCCHI SU FONSECA E DE ZERBI

, come anticipato da Calciomercato.com,. Ci sono anche altre opzioni caldeggiate dagli uomini di fiducia di Cardinale come Mark Van Bommel, per il quale sta spingendo il senior advisor Ibrahimovic, come Roberto De Zerbi (la cui problematica riguarda la clausola rescissoria da 14 milioni di euro, cifra che non ha ancora permesso l’inizio di una trattativa), ma, in ogni caso,Ma la domanda da porsi è una:

Serve che riporti entusiasmo e nuove idee di gioco riconoscibili

Serve un tecnico che si erga a leader

Serve un allenatore diminuisca gli infortuni e che valorizzi i giovani

Serve un mister che migliori la gestione del doppio impegno

Serve una persona che rispetti l’aspetto comunicativo della società

Ripartiamo da una base.Ripartendo da questa base, possiamo analizzare i motivi che portano il club di Via Aldo Rossi a valutare la pista Fonseca come ideale per il futuro.

. Sondaggi, informazioni esplorative, anche se , in sostanza, era considerato la prima reale alternativa a Lopetegui. Attualmente, è difficile capire chi sia concretamente in pole per la panchina rossonera, ma possiamo comprendere i motivi che spingono Fonseca verso il Milan.. Le sue ultime dichiarazioni, inoltre, portano a pensare come sia pronto a cambiare aria: “ Il mio futuro non è importante, il futuro del Lille è sicuramente più importante. Sono totalmente concentrato sulle prossime quattro partite. So cosa farò il prossimo anno? Non ho deciso".

Seppur il profilo non scaldi l’ambiente rossonero, Fonseca è un tecnico che, sia in patria che in Ucraina, ha saputo portare le proprie squadre a vincere, a trionfare in campo nazionale. A livello tattico, con Fonseca, il Milan può andare avanti a giocare con il 4-2-3-1, vale a dire lo stesso modulo usato in queste stagioni da Stefano Pioli, anche se con caratteristiche diverse.Un'impermeabilità difensiva che ha permesso alla squadra di stabilire il proprio record di partite consecutive senza sconfitte in casa: 22 in tutte le competizioni.

COME PUO’ GIOCARE IL MILAN CON FONSECA

Il vincitore del premio di miglior allenatore dell'anno in Ligue 1 (riconoscimento attribuitogli anche già nel passato campionato) sta consolidando uno degli aspetti fondamentali per il Milan:, come Lucas Chevalier, Leny Yoro, Bafodé Diakité, Carlos Baleba (poi venduto per 30 milioni al Brighton), Angel Gomes e Ayoubb Bouaddi, quest'ultimo fatto debuttare a soli 16 anni, ma non è nuovo a questi lanci di giovani in prima squadra.che punta la qualificazione alla prossima Champions League. Inoltre,. A livello di infortuni, tra l’altro, spulciando le annate giallorosse, i numeri di problematiche di carattere muscolare sono minori rispetto a quanto successo negli ultimi anni a Milanello. I problemi principali, infatti, tralasciando Pastore e Zaniolo che ebbero infortuni di carattere diverso, furono Smalling, Calafiori e Spinazzola.

Infine,. Impossibile, quindi, non sottolineare come, che ha portato il bosniaco a perdere la fascia di capitano (decisione dell'allenatore portoghese accordata con la società), suo precedente direttore sportivo alla Roma, durante l’avvento dei Friednìkin nella Capitale.n. Uno stile che si addice alle idee di Cardinale, un’idea di gioco riconoscibile, una gestione precisa del gruppo, una figura che sappia districarsi nelle situazioni più difficili, tutti pro a favore di Fonseca.

Al di là dell’esperienza internazionale in giro per l’Europa,, grazie all’invasione social dell’hashtag #Nopetegui., tanto da lanciare anche #Nonseca su X. I dubbi del tifo del Diavolo possono portare a un nuovo ribaltone? Difficile prevederlo. Certo che, sul taccuino delle riflessioni in Via Aldo Rossi, ci sono segnati altri due dubbi principali: l, seppur nella Capitale si sia fatto leader di una formazione che aveva appena perso un capitano come De Rossi. Tra la Ligue 1 e San Siro, in ogni caso, la differenza è enorme.Il suo primo Lille ha chiuso con la sesta difesa del campionato transalpino, dato nettamente migliorato solo in questo torneo. La sua ultima Roma, addirittura, subì 58 gol: decima difesa in Serie A.