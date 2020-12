Quante volte ci capita di ravvisare più somiglianze coi nostri nonni che coi nostri genitori? Il 24 luglio 1923 Edoardo Agnelli diventava presidente della Juventus. Fu il primo esponente della famiglia a entrare nel club bianconero. Da lì è iniziata un'epopea che oggi viene portata avanti dal nipote Andrea (Edoardo, morto in un tragico incidente nel '35, sarebbe stato nonno di Andrea poiché era padre di Umberto).

Nonno e nipote hanno molto in comune: soprattutto, la voglia di cambiare non solo la Juve ma in generale il calcio

