L'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Frosinone.



IL RITORNO - "I motivi del mio ritorno? Il primo è la riconoscenza nei confronti dei calciatori con i quali ho lavorato. Il secondo è la riconoscenza verso il popolo empolese".



GIOCARE - "Avevamo costruito una mentalità fortissima, non potevamo esimerci da certe componenti come ricerca del bel gioco e produttività. Empoli si era abituata a questo, è difficile vincere giocando male".



ZAJC - "Zajc? Fosse stato per me avrei sprangato tutti i cancelli dello stadio per non farlo andare via, ma non c’ero. Ora decideremo cosa fare di questo nuovo Empoli2.