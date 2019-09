Aurelio Andreazzoli è amareggiato per la sconfitta del suo Genoa a Cagliari. E l'allenatore del Grifone a Sky Sport commenta la gara persa per 3-1.



CRISCITO - "Mimmo ci ha fatto aspettare, non era sicuro se rimanere in campo o meno per un problema fisico. Ci ha tenuti in ansia per parecchio tempo, poi è arrivato in fondo ma non eravamo sicuri".



SCHONE - "Non basta urlare ai giocatori per farsi capire come ho provato a fare, ma non serve. Bisogna entrare con i concetti".



FAVILLI - "Dieci minuti prima del cambio ha avuto la palla gol più importante, purtroppo le valutazioni sono a posteriori. Se Favilli avesse segnato... diremmo tutt'altro".



AUTOGOL ZAPATA - "E' stato sfortunato, c'è stato un gran bel cross dell'avversario e poco altro".