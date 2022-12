"Il mio nome è italiano, i miei genitori erano mezzadri e anche io sono contadino".Sono le parole di, un cittadino di, nelle Marche, famosa per aver dato i natali a. Solo che Angelo non c'è più, oggi avrebbe qualcosa in meno di due secoli di età. In realtà- cognome oggi importantissimo - parla dal Mema, il, che ha dedicato all'antenato diuna rappresentazione e una ricostruzione fedele, grazie al lavoro dei sociologi come Fiorenzo Santini.Nel 1893, un anno dopo il matrimonio con Maria, Angelo riceve una lettera dall'Argentina da Pacifico, suo cognato, che gli racconta di come si stia bene in Sudamerica.Un mese di viaggio a bordo della Sudamerica II, poi l’arrivo a Buenos Aires e il trasferimento a: lì nascono cinque figli, due purtroppo muoiono. Uno dei rimanenti tre,, cresce giocando a pallone. "Mio figlio Aniceto mi fa tribolare:", recita la ricostruzione del Mema. Da Aniceto nasce, e da luiMessi, il. Di Leo, che oggi è, anche lei incredibilmente conprecisamente. Ha spiegato Santini: "Ho scoperto che. Appena ho cominciato le ricerche, mi sono reso conto del fatto che. Così ho avuto un’intuizione: forse era stato registrato erroneamente all’arrivo della famiglia nel nuovo continente. L’intuizione si è dimostrata corretta.. Uno dei nati in Brasile è risultato essere il bisnonno materno di Messi e ho trovato il certificato storico della famiglia emigrata, il quale combacia perfettamente con il documento argentino ricevuto da un cugino della mamma".Il Comune diNel frattempo, un suo cugino alla lontana,, vive tutt'oggi a Recanati, ed è famoso per via del presepe meccatronico di sua invenzione. "Sarei felicissimo - ha dichiarato - se mio cugino accogliesse l’invito dei sindaci a venire a trovarci".