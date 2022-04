"Quant'è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! chi vuol esser lieto, sia: di doman non c'è certezza". Anna Falchi compie 50 anni e cita con malinconia il 'Trionfo di Bacco e Arianna' di Lorenzo de' Medici. Non voleva neanche festeggiarlo la celebre attrice e showgirl, un'abitudine che quest'anno ha deciso di spezzare per festeggiare un compleanno speciale: torta con i colleghi e foto sui social che testimoniano una bellezza che non intende sfiorire.



E domenica all'Olimpico c'è la sua Lazio, impegnata contro il Milan: per la Falchi un altro regalo dalla sua squadra del cuore?



