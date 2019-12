Sono giorni speciali per Anna Falchi. La splendida conduttrice, modella, volto della nostra tv e nota tifosa della Lazio non sta perdendo occasione per far vedere il proprio supporto alla squadra biancoceleste che sta volando non solo in classifica, ma anche verso Riyad dove si giocherà la Supercoppa contro la Juventus.



Anna è stata anche la madrina d'eccezione della cena di Natale della Lazio e per cui ha fatto il giro del web una foto postata con Felipe Caicedo, autore del gol vittoria al 96esimo contro il Cagliari. Una foto postata sul proprio profilo instagram, ma non la più hot. Sì perché a ogni gol vittoria della Lazio, la splendida Anna non perde occasione per mostrarsi in foto sempre più sexy che vi proponiamo nella nostra gallery. Esulterà anche in Supercoppa?