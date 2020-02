Intervistata dal quotidiano Leggo l'attrice, showgirl e tifosissima della Lazio, Anna Falchi ha lanciato l'ennesima promessa ai tifosi biancocelesti: se Immobile e compagni vinceranno lo scudetto si spoglierà di nuovo, come accadde già nel 2000.



MI SPOGLIO - "Intanto, diciamo che gli spogliarelli portano bene, del resto, lo ripeto da sempre: quando vince la Lazio pago dazio. Un altro spogliarello? Non succede, ma se succede sarò pronta a pagare ancora dazio. Chi vivrà vedrà. L’importante è volare, come un’aquila nel cielo...".



SANREMO - ​Torno a Sanremo? Sì, lavorerò come ospite a La vita in diretta sulla Rai per commentare giorno dopo giorno il Festival. Sarà divertente tornare all’Ariston che mi vide co-conduttrice con Pippo Baudo nel 1995. Fu il Sanremo più bello e più seguito di sempre".



AMADEUS - "Non sopporto questo clima di veleno che si è creato. Io sono una donna e sono a favore delle donne, ma questa è stata una polemica inutile. Sto dalla parte di Amadeus, professionista serio e molto preparato".