"Ezio Greggio e i “Fab four”: la foto di famiglia con la fidanzata coetanea dei figli". Titola così Oggi.it, descrivendo un aperitivo a Saint Tropez da parte di Ezio Greggio, in camicia sbottonata e bermuda, insieme ai due figli e all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Romina Pierdomenico, che invece non rinuncia allo stile con un abito rosso e scollato. Nelle vacanze con la famiglia allargata, ci sono i figli Gabriele, 27 anni, e Giacomo, 31, ma soprattutto la compagna del conduttore di Striscia la Notizia, Romina Pierdomenico, 29 anni. Sono quasi 40 gli anni di differenza tra Greggio e Romina Pierdomenico, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, influencer, showgirl e conduttrice radiofonica. Su Instragram , Romina ha un profilo seguito da 241 mila followers, che non si perdono una foto della bellissima "Mina fire"!



