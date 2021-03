Oggi è l'8 marzo, la festa delle donne. AnneKee Molenaar, compagna del difensore olandese Matthijs de Ligt della Juventus, ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Siamo felicissimi qui a Torino, nei primi mesi Mino Raiola e il suo staff ci hanno dato una grossa mano per ambientarci in città".



"Matthijs è bravissimo, sempre tranquillo e sorridente. E' innamorato di me e lo sono tantissimo anche io di lui. Come vive la mia professione di modella? È sempre interessato e contento per me. Non è mai invadente, anzi è il primo a spingermi e rispetta il mio lavoro. Sarebbe un buon modello? Abbiamo già fatto alcuni servizi fotografici insieme e devo ammettere che, oltre al fisico, ha anche un certo talento. L'anno scorso è nata una bella amicizia con Michela Persico, la compagna di Rugani. Adesso ci frequentiamo soprattutto con Benedetta e Federico Chiesa e con Alice e Alvaro Morata".



"Forse in Olanda l'8 marzo si festeggia un po' meno rispetto all'Italia. Sono ambasciatrice dell'associazione 'Free a Girl', un bel progetto sociale per il reinserimento delle ragazze di tutto il mondo che hanno subito maltrattamenti fisici e psicologici. Grazie alle nuove piattaforme multimediali e ai social abbiamo la possibilità di parlare direttamente con queste donne vittime di violenze. Il mio modello è mia mamma, è anche la mia migliore amica: ci sentiamo tre volte al giorno".