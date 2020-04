L’annuncio ufficiale dell’annullamento della ICC fa cadere i contratti sottoscritti per l’edizione 2020, portando in dote per i club italiani una perdita economica non irrilevante. Come spiega Calcio e Finanza, infatti, la scorsa edizione le 4 italiane partecipanti avevano guadagnato circa 13,000 milioni di euro totali. La Juventus aveva fatto da padrona, con un ricavo di circa 6,000 milioni derivante anche dalla possibilità di mettere in mostra Cristiano Ronaldo. A seguire i rossoneri con 3,000 milioni circa, e poi Inter e Fiorentina con 2,000 milioni a testa. Un danno economico non irrilevante se rapportato ai ricavi totali da gara esposti nei bilanci di riferimenti dei club in questione. Inter, Milan e Juventus perdono quindi una fetta di ricavo da gare amichevoli che porta via una media di circa 7,75% del totale incassato nella scorsa stagione per quanto riguarda i proventi da gare (che prendono in considerazione abbonamenti e botteghino).