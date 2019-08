Tre stop in pochi giorni. Dopo il problema al bicipite femorale sinistro accusato da Leonardo Spinazzola e il ko muscolare che ha fermato Diego Perotti nella rifinitura (ancora da valutare con esami alla ripresa degli allenamenti), si è fermato ieri anche Nicolò Zaniolo. A tenere in ansia i giallorossi sono le condizioni del centrocampista all’indomani del 3-3 casalingo contro il Genoa. Il centrocampista è andato via dallo stadio con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra, da capire se a scopo precauzionale o se a questo punto il suo derby è a rischio. Tra una settimana ci sarà la gara con la Lazio e per la Roma sarà già tempo di risposte.