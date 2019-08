Le parole di Giancarlo Antognoni, direttore tecnico della Fiorentina, presente in conferenza stampa per presentare Pol Lirola:



"Speriamo sia un’annata migliore di quella passata. Sono felice di presentare Lirola, finalmente un difensore. Io lo chiamo terzino destro ma credo abbiate capito il ruolo che ricoprirà. È un giocatore moderno e di spinta che fa bene anche la fase difensiva. E’ anche campione d’Europa con l’Under 21, la Fiorentina gli è stata dietro per molto tempo ed è riuscita a portarlo a casa, anche se non è stato facile strapparlo al Sassuolo. Per quanto riguarda la casacca numero 10 scelta da Boateng, credo abbia tutte le caratteristiche e la personalità per poter vestire questa maglia. Ha vinto molto, sicuramente più di me. Credo sia la persona più adatta, al momento, per indossarla.'