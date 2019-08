Alessandro Antonello, Ceo dell'Inter, ha parlato in un'intervista all'agenzia cinese Xinhua: "Siamo orgogliosi di essere il club italiano con il maggior numero di fan sui social media cinesi. Il nostro obiettivo è rendere il mercato cinese uno dei pilastri dello sviluppo del club, stabilire legami più stretti con i giovani fan ed espandere la cooperazione con la comunità locale, supportando anche la crescita del calcio attraverso Inter Academy. Suning ha apportato cambiamenti positivi all'Inter sia dentro che fuori dal campo, aiutando il club a raggiungere nuovi e stimolanti obiettivi. Con l'aggiunta di Beppe Marotta e Antonio Conte e il rafforzamento della squadra, Suning continua a dimostrare che importanza abbia l'Inter in tutta la strategia del gruppo. Dal punto di vista commerciale, Suning spera che il club possa rafforzare il marchio a livello internazionale ed espandere la rete globale di tifosi. Vogliamo ridurre il divario con gli altri concorrenti in Serie A. In Europa, il nostro obiettivo è continuare a qualificarci per la Champions League e continuare a migliorare le prestazioni cercando di andare il più avanti possibile nel torneo. Per raggiungere l'obiettivo, il club si sta impegnando con progetti a medio e lungo termine, come il completamento della nuova sede, l'ammodernamento di Appiano Gentile e, soprattutto, l'investimento nel nuovo stadio. La visione e il sostegno di Suning sono la garanzia di sviluppo regolare per tutti i progetti, il club si sta muovendo verso l'obiettivo di tornare grande in Europa".