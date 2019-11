Intervistati da Sky Sport l'amministratore delegato, Alessandroe il presidente del, Paolo, hanno risposto a tono all'intervista concessa questa mattina ale in cui sottolineava i punti critici dei progetti presentati dai due club per la costruzione del Nuovo Stadio Milano al posto dell'attuale San Siro.​​"Ci sono punti da chiarire, al di là delle risposte dell'Amministrazione comunale cheForse maggior chiarezza l'abbiamo avuta di più dall'intervista rilasciata dal sindaco Beppe Sala. Non abbiamo mai chiuso le porte al dialogo, ci siamo sempre mostrati disponibili, ci siamo sempre dimostrati disponibili, fin dai lavori ai tavoli tecnici. Abbiamo investitori pronti a spendere 1,2 miliardi ma la valvola principale sono i tifosi, che meritano uno stadio all'altezza della città e dei nostri club"."La leggi degli stadi, su cui si fonda la nostra proposta, prevede che a fianco di un nuovo stadio ci siano anche delle iniziative immobiliari. Quindi non ci vedo nulla di strano. Rifunzionalizzazione di San Siro? Può voler dire tante cose. Negli incontri che avremo con il Comune spero che questa parola venga riempita di contenuti. Bisogna capire se il tutto è compatibile con il nostro progetto sia dal punto di vista tecnico che economico.".