Intervistato da Rai Sport, l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, ha spiegato perché Inter e Milan proseguono insieme per la costruzione del nuovo stadio.



"Abbiamo obiettivi comuni, quindi non vediamo perché doversi impegnare in questo momento nella costruzione di uno stadio ognuno per sé. Chiaramente c'è anche un motivo economico. San Siro è diventato un luogo iconico perché i due club hanno costruito la loro storia e quella della città"