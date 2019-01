L'ad dell'Inter ha parlato ai microfoni dell'Ansa della scottante tematica razzismo che ha coinvolto direttamente il club nerazzurro dopo Inter-Napoli: "Il mondo del calcio nelle ultime settimane non ha dato un messaggio positivo. Qualche nostro tifoso non è stato un buon esempio, ma l'Inter è un club riconosciuto per la propria sensibilità. L'Inter non può e non potrà mai accettare episodi di razzismo come quelli accaduti durante la gara con il Napoli".



LO SLOGAN - "Fratelli del Mondo è il nostro slogan e non è una citazione banale. Il nostro scisma dal Milan è avvenuto per dare la possibilità agli stranieri di giocare a calcio. Inter-Napoli ha segnato un periodo di profonda riflessione dopo il quale abbiamo lanciato una campagna contro le discriminazioni. Ogni anni portiamo gli oltre 400 ragazzi del nostro settore giovanile al Memoriale della Shoah ed è l'esperienza che li tocca in maniera più viva. Un segnale di speranza, i giovani che sembrano distratti dalla tecnologia possono essere ancora messaggeri di positività".