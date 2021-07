, amministratore delegato dell', è stato intervistato da Radiocor e ha fatto il punto sulla situazione dei nerazzurri, a partire dal nuovo accordo di sponsorship con Socios.com: "Dopo 26 anni di legame storico con Pirelli passiamo a una partnership digitale, che testimonia l'allargamento della fan base a livello internazionale".- "Registrerà una perdita significativa, è stato il primo esercizio pieno in cui abbiamo subito gli effetti Covid, circa 70-80 milioni in meno di ricavi da stadio, per questo auspichiamo - tutela della salute permettendo - con la nuova stagione una riapertura degli impianti con l'utilizzo del green pass. In caso contrario sarebbe un nuovo colpo pesante da assorbire".- "Tutte le iniziative promosse dai nostri tifosi le vediamo positivamente ma è presto per entrare nel merito del progetto. Quando sarà fornito un business plan chiaro, bisognerà capire se potrà essere ritenuto funzionale dalla proprietà, che ha sempre supportato e supporterà il club nel lungo termine. In più oggi abbiamo già un azionista di minoranza, Lion Rock. Non lo vedo semplice da realizzare nel contesto societario".- "Verranno sostituiti con un'altra emissione obbligazionaria entro fine anno".- "Grazie al nuovo Global Main Jersey Partner Socios.com, a Lenovo come back sponsor e Global Technology Partner e alla possibilita' di uno sponsor di manica, puntiamo a raccogliere circa 30 milioni l'anno per la maglia, un incremento rilevante rispetto al passato e un risultato importante di questi tempi. Socios.com è leader di mercato dei fan token, uno strumento digitale che aiuterà molto l'interazione tifosi-club. Un elemento importante in ottica internazionale, vista anche la forte crescita del nostro brand, che consentirà anche ai fan asiatici di essere parte attiva della vita del club".- Antonello conferma l'obiettivo di tagliare il 15-20% del costo dell'organico (325 milioni tra ammortamenti e stipendi) con un saldo attivo di campagna trasferimenti di 80 milioni di cassa: "Alla fine della sessione di mercato faremo i conti", spiegando che la priorità è sistemare gli esuberi in rosa e i prestiti e solo dopo si considererà eventualmente se proporre ai calciatori una riduzione flat dell'ingaggio modello Juventus". Entro dicembre verranno rifinanziati i due bond da complessivi 375 milioni in scadenza nel 2020, "siamo in fase esplorativa", e poi verrà rinegoziata anche la linea di credito revolving da 50 milioni.