Luca Antonini, nel corso di una intervista rilasciata a Milannews.it, parla di Zlatan Ibrahimovic: Roma?



“Sono passati tanti anni ma credo fosse ancor più felice e soddisfatto rispetto a quella volta. Zlatan lo sente ancor più suo questo traguardo, non è un caso che abbia cambiato ancora una volta la storia di questo club. È arrivato due stagioni e mezzo fa in una situazione incredibile, dopo il 5-0 di Bergamo. Ieri ha riportato i colori rossoneri in vetta dando un contributo inestimabile dentro e fuori dal campo”.