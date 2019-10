Luca Antonini, doppio ex di Genoa e Milan, ha provato a fare le carte alla gara tra rossoblù e rossoneri in programma sabato sera a Marassi: "Sarà una partita strana - ha dichiarato a PianetaMilan.it - perché tutte e due vengono da un momento non certo felice, da gare giocatore male e da sconfitte pesanti. Entrambi gli allenatori sono in bilico. Chi rischia di più? Sicuramente il Milan perché il Genoa gioca in casa e in questi contesti lo stadio può dare una spinta in più ai rossoblu”.



Antonini ha poi ripercorso momenti più felici vissuti con le due maglie: “Al Milan ne ho tanti, sia da ragazzino che quando sono cresciuto. Forse il più bello è stato il primo e unico gol con la maglia rossonera a ‘San Siro‘ contro la Juventus. Poi è chiaro ci sono anche lo Scudetto, la Supercoppa Italiana e tante altre partite. Al Genoa ricordo il mio esordio con gol nel derby con la Sampdoria che mi ha subito incoronato come nuovo paladino dei rossoblu”.