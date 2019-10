Il brutto momento attraversato dal Genoa si sta ripercuotendo anche sul suo giovane bomber Andrea Pinamonti.



Dopo un ottimo avvio di stagione con le reti realizzate in Coppa Italia all'Imolese è in campionato alla Roma, l'attaccante di scuola Inter sembra essersi perso nel grigiore collettivo che ha avvolto i rossoblù, finendo per essere anche relegato in panchina nelle gare con Cagliari e Lazio.



A risollevargli il morale ci pensa pensa però il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini. Intervistato da Radio Deejay, l'ex numero 10 ha speso parole importanti per il centravanti trentino: "Pinamonti è il futuro della Nazionale. Mi aspetto che prima di Euro 2020 qualcuno esca all'improvviso, anche se la base della squadra è fatta".