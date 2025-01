Getty Images

Antonino Asta choc: "Maresca colpito dai giocatori del Toro nel tunnel dopo le famose corna. E su Calciopoli..."

Alessandro Di Gioia

15 minuti fa



Antonino Asta, ex calciatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast "Non è più domenica" di Rocco Di Vincenzo e Matteo Fantozzi, in merito al famoso derby tra granata e Juventus dello stadio Delle Alpi, terminato 2-2 con il pareggio nel finale bianconero da parte di Enzo Maresca e il gesto delle corna del toro, a schernire gli avversari. Ripercorso il finale di quella partita focosa: "A fine partita, dopo le famose corna di Maresca, c'erano Moggi, Bettega e Giraudo a correre per difenderlo. Maresca corre nel sottopasso, non è che è successo chissà che cosa ma qualche ciaffettina l'ha presa". Il pari della Juventus fu poi decisivo per la vittoria dello scudetto del 5 maggio da parte dei bianconeri. Ha parlato poi anche di Calciopoli, svelando che i calciatori all'epoca non si erano resi conto di nulla per la maggior parte.



LE PAROLE DI TACCHINARDI - Dell'argomento aveva parlato anche l'ex centrocampista della Vecchia Signora, Alessio Tacchinardi, ripercorrendo il finale di quella partita: "Mi diedero del coniglio perché gli ultimi minuti giocai vicino alla linea laterale per paura dei falli avversari, con Lippi che mi diceva di stare in mezzo al campo":