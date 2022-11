Radja Nainggolan fà sempre notizia. Dopo il benservito dell'Anversa, è tornato a parlare attraverso una storia pubblicata su Instagram. «C'è chi guadagna ancora i propri 5 minuti di popolarità parlando di me. Si parla solo di quello che leggete in giro ma delle buone azioni, della beneficenza che faccio nessuno ne parla, quelle restano dietro gli schermi. E io preferisco tenerle per me".