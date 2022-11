Mededeling Radja Nainggolan. https://t.co/huIFGrx5Mo — Royal Antwerp FC (@official_rafc) November 13, 2022

, escluso lo scorso 18 ottobre per essere stato sorpreso a fumare prima di una partita. Con una nota ufficiale, il club belga annuncia che l'ex centrocampista di Roma e Inter non vestirà più la maglia della prima squadra: "Stasera si è svolta una conversazione tra Radja Nainggolan e la dirigenza del club. A causa della pausa per i Mondiali, è stato necessario sedersi intorno a un tavolo. È stato deciso di non includere nuovamente Radja in prima squadra. Il club collaborerà per un eventuale trasferimento. L'Anversa non comunicherà ulteriormente su questo argomento ed è concentrato solo sulla preparazione del girone di ritorno".