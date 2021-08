Paul Gheysens, presidente dell'Anversa, nuova squadra di Radja Nainggolan, parla a Het Laatste Nieuws dell'affare che ha riportato l'ex Inter in Belgio: "Trebel, Kompany, Mignolet: sono 3 milioni e più. Poi c'è anche Vanaken. Sono stipendi importanti che non daremmo mai. E poi, è preferibile Radja Nainggolan per poco meno di due milioni o Hans Vanaken per tre?".