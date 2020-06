, o magari preferire il blanco delMadrid o il celeste del. Ha ancora tempo per prendere una decisione finale, di sicuro c'è che la Juve a sua volta dopo aver studiato a lungo Aouar ha capito che sì, il talento francese possa essere uno giusto per il progetto di crescita tecnica e abbattimento monte ingaggi su cui deve lavorare Fabio Paratici. Lo ha capito anche sulla propria pelle, dal momento che a Lione proprio Aouar ha fatto a fette la mediana bianconera soprattutto nella prima ora di gioco.vulcanico soprattutto se si parla di mercato. Ha capito anche lui che l'effetto coronavirus non potrà che cambiare anche i suoi parametri, per questo ha abbassato il prezzo compra subito per Aouar, prima superava i 70 milioni di euro, ora si aggira attorno aiC'è tempo per ulteriori inserimenti in quella che ora sembra una corsa a tre.per una cifra complessiva capace anche di superare i 50 milioni. Cerca di capire se poter inserire eventualitecniche, ma quelle sondate dal Lione non sembrano particolarmente convinte di sposare la causa di Aulas: per Blaiseci sarebbe pure la fascia di capitano pronta, per Merihuna stagione buona per tornare in formato Europeo ma anche un passo indietro nella sua carriera. Così la Juve tra un maxi scambio e l'altro fa di conto per capire come arrivare almeno a 50 milioni,, quasi una grande occasione rispetto ad appena qualche mese fa