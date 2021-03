Intervistato da TMW, l'ex calciatore del Parma, Luigi Apolloni, esprime la propria opinione sulla corsa scudetto.



"L'Inter ormai è la più accreditata per lo scudetto. La Juventus è incappata in un ko inaspettato. Occhio però al Milan e all'Atalanta, però ormai credo che l'Inter lo abbia vinto. Il suo giocatore migliore in stagione? Credo Lukaku, che sta trascinando l'Inter. Sta facendo una grande stagione".