Da alcune settimane è iniziato un corteggiamento sempre più serrato del Torino per Giacomo Bonaventura: il centrocampista, che non rinnoverà il proprio contratto con il Milan, è uno dei principali obiettivi del ds Massimo Bava, che ha avviato i contatti con il procuratore Mino Raiola nella speranza di arrivare al più presto a un accordo.



Nel frattempo i tifosi granata hanno iniziato a mandare messaggi sui social allo stesso Bonaventura, nella speranza di convincerlo ad accettare l'offerta granata. Ma il Torino non è l'unica società interessata al giocatore, sulle sue tracce ci sono anche Atalanta e Fiorentina.