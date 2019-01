Mano pesante del giudice sportivo di serie D nei confronti di Enock Barwuah, attaccante del Pavia e fratello di Mario Balotelli. Espulso al 37' della ripresa sei minuti dopo essere entrato in campo nel derby perso a Lodi sul campo del Fanfulla (girone D) domenica scorsa, Enock è stato squalificato per sette giornate di campionato "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al petto. Alla notifica del provvedimento disciplinare, metteva le mani al petto dell'arbitro e lo spingeva facendolo indietreggiare di circa un metro".