Il primo Ministro Giorgia, perentoriamente, afferma: “” Chi non è d'accordo? Nessuno! E giù tutto un profluvio di evviva! Brava! I social si levano in un elogio collettivo, che non conoscenze né distinzioni, né confini: “Sono di sinistra, ma sei una grande donna!”, “Giorgia coraggiosa!”, “Ecco, finalmente, un politico con gli attributi!” Certo, chi può essere contro questa decisione con la Juventus, ricchissima, in prima pagina per presunte malversazioni?quando a me se salto una rata le banche mi pignorano l'auto”? Nessuno.Ma questo è un aspetto che pertiene all'irrazionalità del calcio, in cui ragione e sentimento molto spesso confliggono.Nessuno, appunto, può essere contro un'affermazione che rinsalda la. D'impulso, nemmeno chi scrive, il quale tempo fa, si chiese, forse un po' provocatoriamente: “” La Meloni, a questa richiesta, ha risposto “NO”, tra gli applausi collettivi. Ma c'è chi l'ha corretta. Uno che fa i conti e non va in piazza. Il Ministro dell'Economia, Giorgetti, ha, infatti, detto: “”. Già:e ancora ne risentono. Per esempio, è abbastanza chiaro che l'industria agroalimentare, coi negozi e i supermarket pieni, ha risentito delle limitazioni dovute alla pandemia molto meno (anzi ha guadagnato!) dell'industria legata allo spettacolo: cinema, teatri, sport...Numerosi cinema hanno messo i sigilli agli ingressi e posto in cassa integrazione molti lavoratori per non riaprire più. Addetti al teatro (compagnie, tecnici, attori, autori...) sono finiti sul lastrico.Le società calcistiche professionistiche avrebbero potuto fare altrettanto? Chiudere, spegnere le luci, mollare i calciatori e dire addio o arrivederci.Quel peso si sente ancora. E non parliamo della solita Juventus, ma di Napoli, Inter, Milan, Fiorentina, Udinese, Roma, Lazio...Siamo, perfettamente d'accordo, che il calcio italiano nel suo insieme non è sano. Pur affetta da megalomania e irresponsabilità, è però. Lo stato da una parte prende e dall'altra dà. Eroga, le tasse (incassate da quegli “infamoni” della serie A) al C.O.N.I. il quale riversa poi le quote su relative discipline, fino ad arrivare a sovvenzionare tutta quella pletora di società che fanno del dilettantismo una proficua professione.Si meritano, certamente, regole più efficaci e più stringenti i Presidenti, la Lega, la F.I.G.C. Ma - diciamocelo - mettere il calcio professionistico di fronte a un dato di fatto che lo costringa ad un ridimensionamento immediato e assoluto otterrebbe tre effetti:E' questo che vuole il governo? Al momento è travolto dagli applausi, ma dopo?