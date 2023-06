saluta il Real Madrid e il Santiago Bernabeu con un gol. E come sennò... Impossibile trovare altro modo per Karim, che negli anni. Re del Real Madrid, che dopo 14 anni saluta una delle sue leggende.Nella gara contro l'Athletic Bilbao prima segna, a 20 minuti dalla fine su rigore, e poi viene sostituito con una standing ovation da parte del Bernabeu: e lui applaude tutti i tifosi che l'hanno supportato e che hanno festeggiato i suoi gol.. Poi i saluti finali, le lacrime e i compagni che lo prendono e lo lanciano in aria. E' la fine di un'era, Karim The King saluta e va via. Adios Benzema.