Con 38 voti a favore e soli 4 voti contrari, quelli già annunciati di Barcellona e Real Madrid e a cui si aggiungono quelli di Athletic Bilbao e Oviedo, è stato approvato ufficialmente il progetto Liga Impulso. Per effetto del quale, il fondo CVC verserà una cifra complessiva di 2,1 miliardi di euro - leggermente inferiore ai 2,7 annunciati inizialmente - per ottenere il 10,95% dei ricavi dai diritti audiovisivi per i prossimi 50 anni.



All'assemblea odierna dei club di Primera e Segunda Division, hanno partecipato anche i rappresentati del fondo e della banca Rotschild, che ha preso parte all'operazione: è emersa la disponibilità a lasciare interamente nelle mani dei club "dissidenti" l'intero importo delle somme derivanti dai diritti tv. Secondo l'accordo stipulato e approvato in giornata, il 70% dei 2,1 miliardi versati nelle casse della Liga dovranno essere utilizzati per la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture, il 15% per far fronte ai debiti contratti soprattutto a causa della pandemia e il restante 15% per il miglioramento dei rispettivi organici.



Oltre che dai 4 club che hanno votato contro, il progetto è stato fortemente osteggiato, con tanto di comunicato ufficiale, pure dalla Federazione spagnola.