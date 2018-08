La passione di April Summers per l'Inter è nota da tempo. La bellissima modella e playmate inglese che vive da anni in Italia fin dai tempi dell'approdo di Roberto Mancini sulla panchina nerazzurra si è esposta a mezzo stampa mostrando generosamente la sua fede e la voglia di vedere l'Inter tornare in alto.



April nutre anche una passione per il capitano Mauro Icardi e anche per lui non si limita in tweet e messaggi d'augurio. Va detto, non sono stati anni semplici per i tifosi nerazzurri, ma lei non ha mai fatto mancare il suo apporto alla causa. Ora però, con la riconquista dell'accesso in Champions League, è tempo di andare oltre, come dimostra l'ultimo tweet in cui si mostra completamente nuda sognando Icardi in Champions. Che sia di buon auspicio? Eccola nella nostra gallery.