Juan Antonio Pizzi, ct dell'Arabia Saudita, ha presentato in conferenza stampa la partita che vedrà impegnati domani alle 17 i suoi contro l'Uruguay.



Queste le sue parole: "Abbiamo l'opportunità di cambiare l'immagine che abbiamo dato di noi alla prima partita, stiamo cercando di giocare meglio di quanto non fosse previsto. L'incidente aereo? Le immagini sono abbastanza chiare, parlano per loro. Ma non sappiamo nient'altro, non abbiamo altre informazioni. Non abbiamo avuto paura, ci fidavamo dei piloti e quindi siamo rimasti calmi. Le immagini fanno immaginare una qualche emergenza ma non ci siamo preoccupati. L'Uruguay? Giocheremo con tutta la forza che abbiamo, vogliamo dimostrare la nostra capacità di vincere e competere, siamo fiduciosi. Dobbiamo dimostrare le nostre abilità individuali, abbiamo la capacità di competere. Domani giocheremo di fronte a una squadra aggressiva, e lavoreremo meglio per ottenere un risultato positivo".