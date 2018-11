Stop alla violenza. Il Governo scende in campo a difesa degli arbitri. Ieri al Viminale è andato in scena l'incontro tra il Vice Premier Matteo Salvini, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina e il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi.



L'episodio di domenica ai danni del 24enne Riccardo Bernardini nel campionato Promozione del Lazio (dove per protesta questa settimana l'Aia non manderà direttori di gara nei dilettanti) è soltanto l'ultimo di una lunga serie. Basti pensare ai numeri da incubo delle ultime stagioni: 473 aggressioni nel 2016/2017, 451 nel 2017/2018 e finora 51 nel 2018/2019.



Ecco nel dettaglio la mappa delle aggressioni agli arbitri dilettanti nella stagione 2017/2018 regione per regione: dalla Calabria (95) al Friuli Venezia Giulia (zero).