L'arbitro inglese Michael Oliver ha guadagnato circa 3.400 euro per aver arbitrato la partita tra l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Al-Hilal, in Arabia Saudita. Il fischietto internazionale si è ritrovato anche a dover ammonire CR7 per aver preso per il collo un avversario.



Oliver non ha disputato partite di Champions League questa settimana ed è stato in grado di andare a Riyad e tornare in poco più di un giorno. Sabato arbitrerà regolarmente la gara tra Liverpool e Nottingham Forest.



Secondo il DailyMail, la quota di partecipazione è stata all'incirca doppia rispetto a quella che otterrebbe per una partita di Premier League. Howard Webb, direttore tecnico degli arbitri di Premier, sarebbe molto favorevole a questa opzione di guadagno per gli arbitri inglesi, a differenza delle precedenti gestioni della Football Association.