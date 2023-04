L'ex arbitro internazionale Paolo Casarin commenta la designazione di Michael Oliver per il match Benfica-Inter, andata dei quarti di fiale di Champions League. Oliver è l'arbitro che nel 2018, in Real Madrid-Juventus 1-3, assegnò al Real in pieno recupero un rigore decisivo per la qualificazione, divenendo oggetto nel post partita della famosa frase di Gigi Buffon: "Ha un bidone della spazzatura al posto del cuore".



"E' cresciuto negli anni da quella partita, il problema è che in quella partita diede un rigore senza poter vedere il fallo di Benatia da come era posizionato - spiega Casarin a Radio Rai 1 -. L'arbitro non può inventarsi mago, deve decidere se ha visto, per quello il VAR è essenziale".