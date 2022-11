A due giorni di distanza danon si placano le polemiche per l'ammonizione che costerà la squalifica aper il derby di domenica con la Roma.Il Corriere dello Sport racconta dell'. Ieri Lotito lo ha visto a una quindicina di metri di distanza e lo ha raggiunto. Si era appena concluso il Consiglio Federale in cui la Figc ha approvato (anche con il suo voto) le licenze nazionali per il prossimo triennio., sostiene il Corsport., basterebbe controllare il rapporto tra falli commessi e cartellini sventolati, ma. Il centrocampista serbo, diffidato, verrà squalificato per un fallo non commesso, in realtà inventato o subìto, e salterà la Roma.per l’intervento con il piede a martello su Lazzari sulla linea laterale e sotto gli occhi di Mariani, il quarto uomo. Era quasi da espulsione. Per quanto riguarda Milinkovic,. Così ha risposto a Tare nella pancia dell’Olimpico. Riteneva che Milinkovic fosse quasi da rosso. Non ci sono state discussioni burrascose nel sottopassaggio.. Quest’anno la competizione per il quarto posto, con tante grandi in ritardo, sarà ancora più dura. Per lo “step on foot” mancavano i due requisiti fondamentali: l’intenzionalità di Milinkovic (toccando d’esterno e non con il piatto del piede non aveva altre possibilità di appoggio a terra) e un eccesso di vigoria. Il serbo era in possesso e in attacco, non in fase difensiva.