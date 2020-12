Aia e Figc rendono note le designazioni arbitrali per l'undicesima giornata di Serie A: Pasqua per Cagliari-Inter, Milan-Parma va Fourneau mentre per la Juve c'è Di Bello. Un turno di stop per Maresca e Guida dopo le polemiche in Roma-Sassuolo, non chiamati neanche per l'undicesima giornata di B. Tutte le designazioni:





ATALANTA – FIORENTINA h. 15.00

MARIANI

AFFATATO – ROSSI C.

IV: ROS

VAR: GIACOMELLI

AVAR: VIVENZI



BOLOGNA – ROMA h. 15.00

CALVARESE

PAGANESSI – IMPERIALE

IV: DI MARTINO

VAR: CHIFFI

AVAR: TOLFO



CAGLIARI – INTER h.12.30

PASQUA

BINDONI – RASPOLLINI

IV: MARINELLI

VAR: DOVERI

AVAR: GIALLATINI



CROTONE – SPEZIA Sabato 12/12 h. 15.00

GIUA

CALIARI – MARCHI

IV: PEZZUTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO



GENOA – JUVENTUS h. 18.00

DI BELLO

RANGHETTI – LO CICERO

IV: SACCHI

VAR: VALERI

AVAR: PRETI



LAZIO – H. VERONA Sabato 12/12 h. 20.45

ABISSO

MONDIN – MASTRODONATO

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LIBERTI



MILAN – PARMA h.20.45

FOURNEAU

DEL GIOVANE – VALERIANI

IV: PRONTERA

VAR: BANTI

AVAR: PERETTI



NAPOLI – SAMPDORIA h. 15.00

LA PENNA

PASSERI – BERTI

IV: PICCININI

VAR: NASCA

AVAR: COSTANZO



SASSUOLO – BENEVENTO Venerdì 11/12 h. 20.45

SOZZA

LONGO – PALERMO

IV: FABBRI

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI VUOLO



TORINO – UDINESE Sabato 12/12 h. 18.00

MASSA

TEGONI – CAPALDO

IV: ABBATTISTA

VAR: IRRATI

AVAR: DI IORIO