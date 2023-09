L'aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma mercoledì 27 settembre.



Juventus – Lecce martedì 26/09 H.20.45

Giua

Di Iorio – Cecconi

Iv: Massa

Var: Maresca

Avar: Muto



Cagliari – Milan h.18.30

La Penna

Imperiale – Rossi C.

Iv: Colombo

Var: Irrati

Avar: Paganessi



Empoli – Salernitana h.18.30

Rapuano

Peretti – Di Monte

Iv: Feliciani

Var: Maggioni

Avar: Doveri



H. Verona – Atalanta h.18.30

Dionisi

Carbone – Giallatini

Iv: Ayroldi

Var: Paterna

Avar: Maresca



Inter – Sassuolo h.20.45

Massimi

Rossi M. – Dei Giudici

Iv: Di Bello

Var: Abbattista

Avar: Guida



Lazio – Torino h. 20.45

Fabbri

Di Gioia – D’ascanio

Iv: Prontera

Var: Chiffi

Avar: Di Vuolo



Napoli – Udinese mercoledi h. 20.45

Manganiello

Mastrodonato – Yoshikawa

Iv: Marinelli

Var: Di Martino

Avar: Marini



Frosnone – Fiorentina giovedì 28/09 H. 18.30

Fourneau

Scarpa – Bahri

Iv: Marcenaro

Var: Marini

Avar: Di Martino



Monza – Bologna giovedì 28/09 H. 18.30

Pezzuto

Affatato – Cortese

Iv: Minelli

Var: Di Paolo

Avar: Longo S.



Genoa – Roma giovedì 28/09 H. 20.45

Orsato

Scatragli – Zingarelli

Iv: Tremolada

Var: Mazzoleni

Avar: Paterna