L'Aia rende note le designazioni per la 15esima giornata di Serie A: Salernitana-Juve è affidata a Fourneau, Ghersini per Inter-Spezia mentre Genoa-Milan va a Sacchi e Sassuolo-Napoli a Pezzuto.





ATALANTA – VENEZIA Martedì 30/11 h. 18.30

SANTORO

TOLFO – LAUDATO

IV: CHIFFI

VAR: NASCA

AVAR: FIORE



FIORENTINA - SAMPDORIA Martedì 30/11 h. 18.30

DIONISI

LOMBARDO – SCHIRRU

IV: VOLPI

VAR: DOVERI

AVAR: COLAROSSI



H. VERONA – CAGLIARI Martedì 30/11 h. 20.45

MARCENARO

CARBONE – AVALOS

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: BINDONI



SALERNITANA – JUVENTUS Martedì 30/11 h. 20.45

FOURNEAU

BACCINI – SACCENTI

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CECCONI



BOLOGNA – ROMA h. 18.30

PAIRETTO

PAGANESSI – SCARPA

IV: MERAVIGLIA

VAR: IRRATI

AVAR: AFFATATO



INTER – SPEZIA h. 18.30

GHERSINI

MARCHI – MACADDINO

IV: PATERNA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONDIN



GENOA – MILAN h. 20.45

SACCHI

VIVENZI – LO CICERO

IV: AYROLDI

VAR: BANTI

AVAR: DI VUOLO



SASSUOLO – NAPOLI h. 20.45

PEZZUTO

ALASSIO – LIBERTI

IV: DI MARTINO

VAR: NASCA

AVAR: DE MEO



TORINO – EMPOLI Giovedì 02/12 h. 18.30

COLOMBO

BOTTEGONI – CECCON

IV: MARIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PRENNA



LAZIO – UDINESE Giovedì 02/12 h. 20.45

PICCININI

PAGLIARDINI – ROSSI C.

IV: RAPUANO

VAR: MARESCA

AVAR: DI IORIO