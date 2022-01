L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A, la 4a del girone di ritorno. Non designato per il massimo campionato l'arbitro Serra, protagonista dell'errore decisivo pe ril risultato finale in Milan-Spezia lo scorso lunedì. Il fischietto torinese è stato designato come varista per la sfida di Serie B Brescia-Ternana



H. Verona – Bologna venerdì ore 20.45

Gariglio

Cecconi – Lombardo

Iv: Marcenaro

Var: Giacomelli

Avar: Rossi C.



Genoa – Udinese sabato ore 15.00

Doveri

Bindoni – Macaddino

Iv: Santoro

Var: Di Paolo

Avar: Pagnotta



Inter – Venezia sabato ore 18.00

Marchetti

Lombardi – Dei Giudici

Iv: Minelli

Var: Mazzoleni

Avar: Mastrodonato



Lazio – Atalanta sabato ore 20.45

Sozza

Tegoni – Trinchieri

Iv: Baroni

Var: Massa

Avar: De Meo



Cagliari – Fiorentina domenica ore 12.30

Aureliano

Galetto – Margani

Iv: Marinelli

Var: Maresca

Avar: Muto



Napoli – Salernitana domenica ore 15.00

Pairetto

Longo – Bottegoni

Iv: Cosso

Var: Banti

Avar: Baccini



Spezia – Sampdoria domenica ore 15.00

Manganiello

Liberti – Moro

Iv: Volpi

Var: Valeri

Avar: Lo Cicero



Torino – Sassuolo domenica ore 15.00

Fourneau

Affatato – Avalos

Iv: Colombo

Var: Nasca

Avar: Capaldo



Empoli – Roma domenica ore 18.00

Fabbri

Alassio – Rocca

Iv: Giua

Var: Abisso

Avar: Prenna



Milan – Juventus domenica ore 20.45

Orsato

Costanzo – Passeri

Iv: Marcenaro

Var: Di Bello

Avar: Valeriani