L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per Verona-Bologna, gara valida per la prossima giornata di Serie A, la 4a del girone di ritorno.



H. Verona – Bologna venerdì ore 20.45

Gariglio

Cecconi – Lombardo

Iv: Marcenaro

Var: Giacomelli

Avar: Rossi C.