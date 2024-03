Arbitri Serie A: le scelte per Juventus-Atalanta e Fiorentina-Roma. Rocchi ferma Di Bello, Marchetti e Ayroldi

Il designatore di Serie A, Gianluca Rocchi ha deciso a chi assegnare le direzioni di gara per la 28esima giornata di campionato. Come previsto vengono fermati gli arbitri Di Bello, Marchetti e Ayroldi, reduci dagli errori di valutazioni commessi nell'ultimo turno rispettivamente in Lazio-Milan, Torino-Fiorentina e Inter-Genoa.

Ecco tutte le designazioni complete.



Napoli-Torino (venerdì ore 20.45): arbitro Orsato, assistenti Preti e Scarpa, Perenzoni quarto uomo, Valeri e Marini al Var.



Cagliari-Salernitana (sabato ore 15.00): arbitro Fourneau, assistenti Prenna e Palermo, Manganiello quarto uomo, Di Paolo e Abisso al Var.



Sassuolo-Frosinone (sabato ore 15.00): arbitro La Penna, assistenti Di Iorio e Rossi, Gualtieri quarto uomo, Serra e Irrati al Var.



Bologna-Inter (sabato ore 18.00): arbitro Pairetto, assistenti Carbone e Giallatini, Rapuano quarto uomo, Mazzoleni e Mariani al Var.



Genoa-Monza (sabato ore 20.45): arbitro Feliciani, assistenti Raspollini e D'Ascanio, Fabbri quarto uomo, Marini e Valeri al Var.



Lecce-Verona (domenica ore 12.30): arbitro Chiffi, assistenti Colarossi e Vecchi, Minelli quarto uomo, Irrati e Serra al Var.



Milan-Empoli (domenica ore 15.00): arbitro Sacchi, assistenti Peretti e Pagliardini, Colombo quarto uomo, Abisso e Di Paolo al Var.



Juventus-Atalanta (domenica ore 18.00): arbitro Guida, assistenti Bercigli e Scatragli, Ghersini quarto uomo, Doveri e Marini al Var.



Fiorentina-Roma (domenica ore 20.45): arbitro Massa, assistenti Meli e Alassio, Rutella quarto uomo, Maresca e Sozza al Var.



Lazio-Udinese (lunedì ore 20.45): arbitro Aureliano, assistenti Imperiale e Cecconi, Santoro quarto uomo, Sozza e Mazzoleni al Var.