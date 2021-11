L'Aia ha comunicato i direttori di gara per le partite della 12ª giornata d'andata del campionato di Serie A in programma nel weekend. Ecco tutte le designazioni effettuate da Rocchi, che ha fermato Maresca dopo Roma-Milan e per Milan-Inter ha scelto Doveri, lo stesso arbitro dell'ultimo derby vinto 3-0 dai nerazzurri lo scorso 21 febbraio. ​



Empoli-Genoa (venerdì ore 20.45): arbitro Pairetto, assistenti Grossi e De Meo, Gariglio quarto uomo, Nasca e Peretti al Var.



Spezia-Torino (sabato ore 15): arbitro Orsato, assistenti Raspollini e Moro, Baroni quarto uomo, Nasca e Tegoni.



Juventus-Fiorentina (sabato ore 18): arbitro Sozza, assistenti Alassio e Mondin, Massimi quarto uomo, Di Paolo e Baccini al Var.



Cagliari-Atalanta (sabato ore 20.45): arbitro Piccinini, assistenti Rossi e Mastrodonato, Santoro quarto uomo, Chiffi e Lo Cicero al Var.



Venezia-Roma (domenica ore 12.30): arbitro Aureliano, assistenti Bottegoni e Fiore, Serra quarto uomo, Fabbri e Preti al Var.



Sampdoria-Bologna (domenica ore 15): arbitro Manganiello, assistenti Lanotte e Pagnotta, Zufferli quarto uomo, Giacomelli e Giallatini al Var.



Udinese-Sassuolo (domenica ore 15): arbitro Dionisi, assistenti Lombardi e Mokhtar, Minelli quarto uomo, Guida e Carbone al Var.



Lazio-Salernitana (domenica ore 18): arbitro Rapuano, assistenti Zingarelli e Muto, Miele quarto uomo, Massa e Paganessi al Var.



Napoli-Verona (domenica ore 18): arbitro Ayroldi, assistenti Bindoni e Dei Giudici, Marcenaro quarto uomo, Abisso e Meli al Var.



Milan-Inter (domenica ore 20.45): arbitro Doveri, assistenti Passeri e Costanzo, Pezzuto quarto uomo, Irrati e Vivenzi al Var.