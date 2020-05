Infuria la polemica in Italia per la questione mascherine. Le scorte di quelle da 50 centesimi, messe a disposizione dalla Protezione Civile, non sono mai arrivate nelle farmacie in città come Milano e sono già andate esaurite altrove, per esempio a Roma. Alle parole critiche arrivate da Federfarma nelle scorse ore, il commissario straordinario Domenico Arcuri ha replicato: "Qualche volta faccio degli errori, per i quali mi aspetto critiche e se serve reprimende, ma solo dai cittadini. Abbiamo distribuito 208 milioni di mascherine da inizio emergenza, è una quantità sufficiente. Le Regioni hanno 55 milioni nei loro magazzini. Non è il commissario a dover rifornire le farmacie né i loro distributori, il commissario non si è mai impegnato a farlo".